Генпрокуратура задоволена роботою прокуратури Харківської області

Харків. 14 січня. УНІАН. У Генеральній прокуратурі задоволені роботою прокуратури Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після розширеного засідання колегії прокуратури Харківської області заявив заступник Генерального прокурора України Віктор ВОЙЦИШЕН.

«У цілому, я скажу, є позитив, багато гарних справ зроблено прокуратурою Харківської області, в тому числі й оперативними співробітниками. Є відшкодування державі заподіяної шкоди, є кримінальні справи по відношенню до посадових осіб, в тому числі й корупційні справи, в тому числі й за хабарі кримінальні справи направлені вже до суду», - сказав він.

В.ВОЙЦИШЕН додав, що на сьогоднішньому засіданні колегії все ж були поставлені конкретні завдання та «загострені» певні проблеми, на які прокурорам Харківської області необхідно більше звертати увагу.

«Ми сьогодні не критикуємо, а ставимо завдання, які треба виконувати з урахування загострення проблеми. Ситуація дуже складна з виплатою заробітної плати, ситуація дуже складна з внесками до Пенсійного фонду. А найголовніше – це захист конституційних прав громадян, боротьба з корупцією, захист інтересів держави», - наголосив В.ВОЙЦИШЕН.

Він висловив упевненість у тому, що керівництво прокуратури Харківської області зможе виконати завдання, поставлені Генеральним прокурором та Президентом України.