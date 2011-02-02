Харків. 2 лютого. УНІАН. В Чугуївському районі на пожежі загинула людина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося в селі Волохів Яр в одному з приватних будинків.

Пожежу помітили сусіди, коли полум’ям був охоплений весь дах будинку. Горіли домашні речі та меблі в середині хати.

Рятувальниками на місці пожежі було виявлене тіло господаря будинку, чоловіка 1944 року народження.

За попереднім висновком, причиною пожежі стало порушення правил безпеки при експлуатації пічного опалення.