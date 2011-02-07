У Харкові роботодавці та науковці висунули ініціативи

Харків. 7 лютого. УНІАН. Роботодавці та Асоціація ректорів вищих технічних навчальних закладів ініціюють проведення всеукраїнської наради «Інноваційний розвиток України через поєднання можливостей влади, бізнесу, освіти і науки».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення в Харкові було ухвалене на розширеному засіданні президії Спільного представницького органу (СПО) сторони роботодавців на національному рівні та Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України за участю голови СПО Дмитра ФІРТАША.

Роботодавці та науковці запропонували провести всеукраїнську нараду в першому кварталі 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 4 лютого у пройшло перше виїзне розширене засідання президії СПО, президії Ради Федерації роботодавців України та Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України під головуванням керівника СПО Д.ФІРТАША. На нараді обговорюються питання стимулювання інноваційної діяльності в Україні й підвищення конкурентоспроможності вітчизняного високотехнологічного бізнесу.

В ході засідання Д.ФІРТАШ відзначив необхідність вирішення проблеми відтоку з України наукових кадрів і наголосив на потребі оперативного адаптування до виробництва винаходів вітчизняних науковців.