Прокуратура вивчає обставини смерті жінки в Лозовій

Харків. 9 лютого. УНІАН. Прокуратура Харківської області провадить дослідчу перевірку за фактом смерті жінки, яка 22 січня вистрибнула з третього поверху Лозівського міськвідділу міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.

Він підкреслив, що кримінальна справа не порушена, оскільки деякі деталі інциденту ще не з’ясовані.

«Там ще перевірка не завершена, йде дослідча перевірка. На сьогодні ще кримінальна справа не порушена, тому що низку питань ми не з’ясували, без них неможливо ухвалити таке рішення», - сказав Г.ТЮРІН.

При цьому він зауважив, що прокуратура порушила кримінальну справу за фактом смерті 39-річного чоловіка, який 9 січня вистрибнув з 4-го поверху адміністративного будинку Лозівського міського відділу міліції.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня 2011 року 39-річний чоловік вистрибнув з 4-го поверху адміністративного будинку Лозівського міського відділу міліції. З чисельними забиттями тіла постраждалого було доставлено до Лозівської центральної лікарні, де згодом він помер. У ЦГЗ облуправління міліції зазначили, за зовнішніми ознаками чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння.

22 січня 2011 року з приміщення Лозівського міськвідділу міліції вистрибнула жінка, 36-річна мешканка Лозової. Це сталося, коли жінку було запрошено до слідчого Лозівського МРВ. За даними прес-служби обласної міліції, вона була підозрюваною у кримінальній справі, порушеній за фактом крадіжки з приміщення (ч.3 статті 185 КК України). Вина жінки у скоєному злочину повністю доведена слідчими органами. Після пред’явлення обвинувачення у скоєнні злочину жінка повністю визнала вину і надала слідчому необхідні свідчення. По завершенні слідчих дій громадянці було запропоновано взяти участь у відтворенні обстановки та обставин скоєння крадіжки. Жінка погодилася, при цьому, посилаючись на свої особисті потреби, пішла до туалетної кімнати. Там вона зачинила двері і через вікно вистрибнула з вікна 3-го поверху, намагалася втекти, але була затримана працівниками міліції. Для з’ясування стану здоров’я обвинувачену швидкою допомогою було доправлено до Лозівської районної лікарні для надання медичної допомоги. Близько опівночі 31 січня в лікарні жінка померла.