ВР відмовилася заборонити приватизацію «Турбоатому»

Харків. 16 лютого. УНІАН. Верховна Рада не підтримала у першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (щодо об’єктів, які мають стратегічне значення для держави).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 178 (при необхідних 226 – УНІАН) з 420 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даний законопроект не підтримали у повному складі фракції Партії регіонів та Народної партії.

Даним законопроектом передбачалося заборонити реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) об’єктів права державної власності ВАТ «Турбоатом», НАЕК «Енергоатом» та ВАТ «Укртелеком».

Як зазначив на засіданні парламенту автор законопроекту Володимир БОНДАРЕНКО (фракція «БЮТ-Батьківщина»), даним законопроектом передбачалося, щоб навіть при забороні приватизації цих підприємств було зроблено все, щоб іншими шляхами не була, по суті, проведена приватизація. «Цей законопроект передбачає затикання маленьких шпаринок і велетенських дірок у законодавстві України, які дають право сьогодні недобросовісним власникам майбутнім маніпулювати так законодавством, щоб отримати ці об’єкти», - зазначив він.

Народний депутат України Олександр БОНДАР (фракція НУ-НС) підкреслив, що даний законопроект необхідно було б підтримати у першому читанні. У той же час він додав, що питання щодо трьох об’єктів, які передбачені у законопроекті, є дискусійним. За його словами, на сьогодні «Укртелеком» «фактично проданий по стартовій ціні – дуже дешево, і цей факт вже відбувся і вже навіть відома оцінка цього об’єкту і є покупець». «Тому зараз забороняти – це однозначно буде вето Президента (йдеться, що в разі ухвалення такого закону Президент України застосує вето до нього – УНІАН)», - сказав О.БОНДАР.

Він також додав, що на сьогодні ВАТ «Турбоатом» «теж частково приватизований». Тому, зазначив О.БОНДАР, виникає питання щодо заборони його подальшої приватизації.

У той же час О.БОНДАР підкреслив, що підприємство НАЕК «Енергоатом» сьогодні у державній власності, і тому може бути підтримана пропозиція щодо заборони його приватизації.