В четвер на Сході 10-15° морозу

Харків. 16 лютого. УНІАН. Завтра, 17 лютого, на території України збережеться суха морозна погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, утримається мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі в Криму, а вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями невеликий сніг.

На дорогах країни, крім більшості районів південної частини, ожеледиця. Вітер південно-східний та східний, 5-10 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі 20-25° морозу, місцями 28°, вдень 10-15° морозу; у західних областях, на Одещині та в Криму вночі 8-13°, вдень 1-6° морозу, на Закарпатті 0-4° тепла (на Південному узбережжі Криму вночі 0-5° морозу, вдень 1-3° тепла); на решті території вночі 15-20° морозу, вдень 5-10° морозу.

У Києві та Київській області завтра без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 15-20°, вдень 5-10° морозу; у Києві вночі 15-17°, вдень 6-8° морозу.