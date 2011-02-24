Зниклого Климентьєва шукають аерокосмічне агентство і NASA

Харків. 24 лютого. УНІАН. У пошуках зниклого журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА правоохоронцям допомагають Національне аерокосмічне агентство Україна та Національне космічне агентство США (NASA).

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові сказав журналістам заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК.

«Робота зараз проводиться навіть із залученням Національного аерокосмічного агентства України... І, як би не було смішно, але нам у цьому допомагає навіть Американське національне космічне агентство (NASA)», - зазначив він.

За його словами, космічна техніка допомагає «знайти певні транспортні засоби».

В.ФАРИННИК наголосив, що в ході пошуків В.КЛИМЕНТЬЄВА правоохоронці дослідили значну кількість невпізнаних тіл та опитали близько 10 тис. осіб. За його словами, на сьогодні у справі розробляється чотири версії.

Заступник міністра підкреслив, що коло людей, які можуть бути причетними до цієї справи, продовжує звужуватися, і скоро можуть бути визначені підозрювані.

«Та робота, яку ми ведемо, дає нам можливість говорити, що з часом, не хочу говорити коли, але ми вже бачимо, на кого виходимо. Нам тільки необхідно отримати ті дані, які дадуть нам можливість оголосити, що ця людина розшукується як підозрюваний у здійсненні злочину стосовно КЛИМЕНТЬЄВА», - сказав В.ФАРИННИК

Як повідомляв УНІАН, головний редактор газети «Новий стиль» В.КЛИМЕНТЬЄВ зник у серпні 2010 року. Встановлено, що 11 серпня він виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» у невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однак міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що знайдений телефон не належить зниклому, його власністю є лише сім-карта.

20 січня 2011 р. В.ФАРИННИК повідомив, що міліція оголосила у розшук людину, яка була разом із харківським журналістом В.КЛИМЕНТЬЄВИМ у день його зникнення.