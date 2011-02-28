Добкін прогнозує Партії регіонів конституційну більшість у парламенті
14:53, 28 лютого 2011Харьків
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«Незважаючи на критику опонентів»
Харків. 28 лютого. УНІАН. За результатами виборів до Верховної ради України у 2012 році Партія регіонів отримає конституційну більшість.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.
«Я переконаний, що, незважаючи на критику опонентів, Партія регіонів набере більшість на виборах у Верховну раду. Не виключаю, що це буде конституційна більшість», - сказав М.ДОБКІН.
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