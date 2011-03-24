Завод Шевченка може отримати 1,8 млн. грн. на зарплату вже у вівторок - ОДА

Харків. 24 березня. УНІАН. Найближчими днями Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка отримає 1,8 млн. грн. на виплату заборгованої зарплати працівникам підприємства.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, коментуючи процес пошуку шляхів виплати заробітної плати на цьому державному підприємстві, де на початку тижня пройшли акції протесту.

«Ситуація з погашенням заборгованості з виплати зарплати працівникам заводу ім. Шевченка під контролем обласної влади», - зазначили у прес-службі.

За офіційною інформацією, 23 березня відбулася робоча зустріч голови облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА з першим віце-прем’єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ, під час якої обговорювалися шляхи виведення заводу ім. Шевченка з кризового стану. «Після погашення заборгованості з виплати зарплати та оптимізації виробництва на часі буде завантаження підприємства новими замовленнями. Це єдині шляхи виведення заводу з тривалої кризи. У пошуках нових замовлень для підприємства ми відчуваємо особисту підтримку першого віце-прем’єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА», - сказав у коментарі М.ДОБКІН.

У прес-службі повідомили, що після зустрічі МДОБКІНА з представниками трудового колективу заводу ім. Шевченка керівництвом облдержадміністрації протягом двох днів були проведені переговори з низкою фінансових установ про надання кредиту на погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємства.

«В даний час оформляється необхідний пакет документів, і попередньо у вівторок, 29 березня, планується отримання заводом 1,8 млн. грн. на погашення заборгованості», - зазначили у прес-службі ОДА.

Як повідомили УНІАН у профспілковому комітеті підприємства, сума боргів із зарплат на заводі ім. Шевченка, яка накопичилася з серпня 2008 року, на цей час становить понад 27 млн. грн.

«Сьогодні люди сприймають обіцянку виплатити борги, але все має свої часові рамки, і в разі невиконання обіцяного вірогідність нового соціального вибуху ми не виключаємо», - сказав представник профкому.

Довідка УНІАН. ДП «Харківський приладобудівний завод імені Шевченка» виробляє спецтехніку, устаткування для зв`язку, АСУ для АЕС, ТЕС і ГЕС, устаткування для залізниць і газової промисловості. Міністерство економіки України 4 жовтня 2010 року затвердило план санації підприємства.