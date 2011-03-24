У Харкові працює конференція УПЦ МП

Харків. 24 березня. УНІАН. Сьогодні у Харкові розпочала роботу Всеукраїнська науково-практична конференція «Відродження духовності в сучасному суспільстві: взаємодія Церкви та освіти», приурочена до 90-річчя з дня народження Митрополита Харківського і Богодухівського (УПЦ Московського патріархату) Никодима.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, в конференції беруть участь православні священики, педагоги та представники громадських організацій з 18 областей України та 2 регіонів Російської Федерації.

Промовляючи перед учасниками заходу, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН зазначив, що сьогоднішня конференція покликана підняти величезний шар проблем духовного плану та запропонувати шляхи їх вирішення. Він також наголосив на великому значення, яке мають подібні заходи для зміцнення духовності Слобожанщини та України в цілому.

«Міцна держава немислима без об`єднання суспільства навколо спільної для всіх його членів ідеї, духовних цінностей, зміцнення демократичних прав і свобод. Така модель передбачає взаєморозуміння, терпимість, толерантність міжрелігійних та міжконфесійних відносин. Долаючи проблеми та труднощі в галузі релігійно-церковного життя, які дісталися нам у спадок від минулого, Україна обрала реальний курс забезпечення свободи совісті, свободи віросповідання і світогляду, надання всім конфесіям рівних прав і можливостей», - сказав М.ДОБКІН.

Робота конференції триватиме 2 дні, протягом яких 133 учасники обговорять питання формування духовно-ціннісних орієнтацій у молоді і роль православної церкви в її формуванні, а також значення освіти як джерела духовного розвитку особистості. Крім цього, в ході конференції будуть обговорюватися проблеми сучасної сім`ї, а також вплив масової культури та соціальних факторів на духовно-моральне виховання дітей і молоді.

Учасників конференції телеграмою привітав Предстоятель Української православної церкви Митрополит Київський і всієї України УПЦ Московського патріархату Володимир (САБОДАН).