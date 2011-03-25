Перша партія БТР-4 готова для відправки до Іраку

Харків. 25 березня. УНІАН. Перша партія колісних бронетранспортерів БТР-4, які Україна виготовляє згідно з контрактом, готова для відправки до Іраку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував перший заступник губернатора Володимир БАБАЄВ.

За його словам, на сьогодні комісією замовника вже прийняті 26 БТРів.

«В даний час оформлюються акти, і це дасть можливість нам отримати 250 млн. грн. за першу партію машин, в числі яких 4 тренажерних стенди з водіння та керування вогнем, дві спецмашини обслуговування, а також 26 нових двигунів, виготовлених за дуже короткий час», - сказав В.БАБАЄВ.

Він також зазначив, що друга партія БТР-4 у кількості 62 одиниць має бути поставлена замовникові до 1 липня, а до кінця року необхідно буде зробити ще 148 машин.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році держпідприємство «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «Прогрес» (дочірнє підприємство держкомпанії «Укрспецекспорт») уклала контракт з Іраком на суму понад 550 млн. доларів, який, як передбачається, повинен стати однією із серії угод, що готуються у сфері ВТС між Україною та Іраком.

За деякими даними, загальна сума контракту може становити близько 2,4 млрд. доларів.

Контракт передбачає постачання протягом 3-3,5 років понад 400 одиниць бронетехніки, зокрема БТР-4, 6 легких транспортних літаків Ан-32, а також проведення послуг з ремонту авіаційної техніки.

Одним з головних виконавців контракту на виготовлення БТР-4 виступає Державне підприємство «Завод ім. Малишева». БТР-4 розроблений Харківським конструкторським бюро ім. Морозова (ХКБМ). Перша партія цих машин виготовлена на виробничій базі ХКБМ.

На знімку: БТР-4 на Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати, 20-24 лютого 2011 р.).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА