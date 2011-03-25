В 2011 році Харківщина планує засіяти 24 тис. тонн гречки

Харків. 25 березня. УНІАН. У 2011 році в Харківській області планується засіяти 24 тис. тонн гречки.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

«Цього року ми засіємо 24 тисяч гектарів гречки - майже вдвічі більше, ніж минулого року», - сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК.

За його словами, цедасть можливість отримати 24 тис. тонн гречки при потребі населення регіону в 5,6 тис. тонн в рік.

«Завдання, які поставлені перед нами керівником області, ми обов`язково виконаємо. Для успішного проведення весняно-польової кампанії 2011 року у нас є кадри, ресурси і техніка. Ми чудово розуміємо, що ми повністю відповідаємо за забезпечення населення міста й області продовольством, і ми все це для цього зробимо», - заявив В.АЛЕКСЕЙЧУК.