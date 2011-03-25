Фельдман отримав партквиток Партії регіонів

Харків. 25 березня. УНІАН. Екс-голова Харківського обласного відділення ВО "Батьківщина", народний депутат Олександр ФЕЛЬДМАН вступив до Партії регіонів.

Як повідомляє харківське інформагентство "SQ ", сьогодні, 25 березня, на конференції Харківської обласної організації Партії регіонів О.ФЕЛЬДМАН отримав партквиток.

"Мені знадобиться мало часу для перебудови, оскільки курс моєї роботи для харків`ян залишиться незмінним", - зазначив О.ФЕЛЬДМАН.

Після отримання партквитка він залишив партійну конференцію.

Як повідомлялося, О.ФЕЛЬДМАН був обраний у Верховну Раду за списком Блоку Юлії Тимошенко. У квітні 2010 р. екс-голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ був призначений в.о. голови Харківського обласного відділення ВО "Батьківщина". О.ФЕЛЬДМАН був звільнений з цієї посади і призначений в.о. голови міського відділення ВО "Батьківщина", але відмовився прийняти це призначення. Пізніше він увійшов до складу парламентської коаліції "Стабільність і реформи" і був виключений з партійних лав ВО "Батьківщина". У березні 2011 р. О.ФЕЛЬДМАН увійшов до парламентської фракції Партії регіонів.