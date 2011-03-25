Ярославський облагородить Каразінський університет

Харків. 25 березня. УНІАН. Група DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО розпочала роботи з реставрації фасаду центрального корпусу Харківського національного університету ім. Каразіна.

Будівля розташована на площі Свободи в безпосередній близькості від майбутнього готелю Kharkiv Palace, будівництво якого також здійснюється за рахунок інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в рамках Програми DCH з підготовці Харкова до Євро-2012.

Як повідомили кореспондента УНІАН в прес-службі DCH, це не перший проект допомоги університету ім. Каразіна, який реалізує група DCH. Минулого року О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ профінансував також реконструкцію центрального входу в приміщення і виконання ряду робіт з упорядкування прилеглої території вузу.

Як повідомлялося раніше, за рахунок коштів О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, як генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, в ході проекту реконструкції Міжнародного аеропорту «Харків» була упорядкована привокзальна площа та вулиця Аерофлотська (пофарбовані фасади будівель, зроблені відмостки, проведене озеленення території і тощо).

Таким же чином у рамках проекту реконструкції ОСК «Металіст» групою DCH був проведений ремонт ряду прилеглих до стадіону вулиць: замінено дорожнє покриття, встановлено освітлення та ін.

Довідка УНІАН. Група компаній DCH - одна з найбільших бізнес-груп України, що має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ. Група реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (включаючи стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків». Загальний обсяг інвестицій у програму становить 250 млн. грн.

Фото прес-служби університету