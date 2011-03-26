У Харкові пройшов суботник

Харків. 26 березня. УНІАН. Сьогодні в рамках Всеукраїнської програми «За чисте довкілля-2011» відбувся перший обласний суботник з благоустрою території.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, губернатор Михайло ДОБКІН, міський голова Геннадій КЕРНЕС, заступники губернатора, працівники апаратів облдержадміністрації та міськвиконкому, депутати обласної та міської рад вийшли на прибирання розділювальної смуги Московського проспекту на перетині з вулицею Харківських Дивізій.

Як зазначив голова облдержадміністрації, сьогодні в усіх районах області в акції взяли участь близько 200 тисяч людей, і це стало початком постійної роботи з благоустрою нашого регіону, яка триватиме до травневих свят.

«За зиму накопичується багато сміття. На жаль, ні сил, ні можливостей, ні погодних умов для підтримки взимку такого ж порядку, як у теплі пори року, немає. Тому для того, щоб навести порядок, потрібно всім регіоном виконати велику роботу. Ми одні з перших в країні, хто почав проводити цього року суботники. Незважаючи на складні погодні умови, сьогодні багато наших земляків працюють по всій області», - сказав М.ДОБКІН.

Крім того, додав він, «до роботи залучені учні старших класів, для яких це не просто можливість навести порядок біля рідної школи, але і хороша спосіб зрозуміти, що не варто зайвий раз кидати папірець собі під ноги, оскільки прибирання це не найлегша праця».