Харківщина розрахувалася за спожитий газ на 77%

Харків. 1 квітня. УНІАН. За підсумками березня Харківська область розрахувалася за спожитий газ на 77%. Це середній показник по Україні, тому що по Україні рівень розрахунків становить 81%.

Про це поінформував на брифінгу заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин ДУЛУБ, повідомляє сайт ХОДА.

«Є цілий ряд регіонів, де показник становить і 32%, і 50%, і 52%, і 64%. Порівняно з 15 березня, коли показник становив 43%, 77% - це вже серйозний прорив», - зазначив В.ДУЛУБ.

За його словами, такого результату вдалося досягти завдяки тому, що багато коштів проплатили «Харківські теплові мережі» та ДРІТ, зменшили заборгованість Куп`янське, Лозівське та Первомайське підприємства теплових мереж.

«Якщо говорити в цілому про перспективи, то я гадаю, що десь до 1 травня ми дуже серйозно змінимо ситуацію, тому як у нас в квітні розпочнуться платежі за березень, які нараховані за новим тарифом - відповідно, їх буде більше. По-друге, розрахуються всі бюджетні організації, по-третє - у нас вже закінчиться опалювальний сезон, споживання газу в квітні буде нижчим, і розраховуватися нам буде легше», - зазначив В.ДУЛУБ.