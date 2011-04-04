Добкін і Кернес обговорять у Парижі питання правонаціоналістичної загрози

Харків. 4 квітня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН бере участь у засіданні міжнародного круглого столу, присвяченого питанням правонаціоналістичної загрози.

Як повідомляє сайт ХОДА, засідання круглого столу «Зростання правонаціоналістичної загрози в Україні як тенденції європейської політики» проходить 4 - 5 квітня у Парижі.

Крім М.ДОБКІНА у засіданні столу бере участь Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, колишній міністр закордонних справ Франції Ролан ДЮМА, колишній голова Всесвітнього єврейського конгресу Едгар БРОНФАМ, міністр освіти Ізраїлю Гідон СААР, посол Ізраїлю в ООН Шон КОНГЕРТ, парламентарі та вчені України, Франції, Ізраїлю, Німеччини, країн Балтії.

На круглий стіл запрошені також керівники практично всіх єврейських громад країн Євросоюзу, відомі французькі політологи, експерти та науковці.

За підсумками роботи міжнародного круглого столу буде ухвалено звернення до урядів та депутатів із засудженням ксенофобії, расизму та антисемітизму в Європі та з закликом про зміцнення толерантності, йдеться у повідомлені.