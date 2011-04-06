Аграрії Харківщини до робіт у полі забезпечені на 102%
14:27, 06 квітня 2011Харьків
0 0
Запевнив Алексейчук
Харків. 6 квітня. УНІАН. Сільськогосподарські підприємства Харківської області для проведення комплексу весняно-польових робіт забезпечені дизельним паливом на 102% від потреби.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації з питань агропромислового комплексу Віталій АЛЕКСЕЙЧУК.
За його словами, при потребі в 25,8 тис. тонн сільгосппідприємства області купили 26,4 тис. тонн дизельного палива.
При цьому В.АЛЕКСЕЙЧУК зазначив, що бензином господарства області забезпечені на 80%, на сьогодні куплено 5,9 тис. т при потребі 7,4 тис. т.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter