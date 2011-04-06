На Харківщині розпочалася посівна

Харків. 6 квітня. УНІАН. В Харківській області розпочалася весняна посівна кампанія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації з питань агропромислового комплексу Віталій АЛЕКСЕЙЧУК.

За його словами, на сьогодні ранні зернові культури посіяні на площі 45,7 тис. га - 17% від прогнозованих площ посіву.

Також станом на 6 квітня підгодівля озимих зернових культур проведена на площі 230 тис. га (49% від загальної площі посіву), зокрема озимої пшениці - на площі 217 тис. га (47%), озимого ячменю - на площі 3,9 тис. га (36%), озимого рапсу - на площі 8 тис. га (49%), озиме жито підгодоване на 100% площ.

В.АЛЕКСЕЙЧУК повідомив, що в області по ходу проведення весняно-польових робіт 2011 року будуть проведені такі роботи: прикриття вологи на площі 1370,0 тис. га (закінчення робіт 9 квітня), підгодівля озимих культур - 477,9 тис. га (закінчення 15 квітня), посів ранніх зернових культур - 270,9 тис. га (закінчення 10 квітня), посів цукрового буряка - 45,0 тис. га (закінчення 20 квітня), посів соняшнику - 270,0 тис. га (закінчення 25 квітня), посів кукурудзи на зерно - 176,0 тис. га (закінчення 9 травня), посів круп`яних культур - 32,0 тис. га (закінчення 15 травня).

Заступник губернатора зазначив, що цього року площі посіву ранніх зернових культур по області становитимуть 270,9 тис. га, зокрема ярової пшениці - 4,3 тис. га, ярового ячменю - 225 тис. га, вівса - 9,6 тис. га, гороху - 32 тис. га.