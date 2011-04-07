У I кварталі Харківщина повністю наповнила Пенсійний фонд - Шурма

Харків. 7 квітня. УНІАН. У першому кварталі 2011 року Харківська область виконала план власних надходжень до Пенсійного фонду на 101%.

Про повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ШУРМУ.

За його даними, потреба в коштах на виплату пенсій у березні становила 999,9 млн. грн. і була профінансована на 100%.

І.ШУРМА повідомив, що станом на 1 квітня заборгованість підприємств Харківської області щодо сплати страхових внесків до Пенсійного Фонду становить 259,6 млн. грн. У березні вона знизилася на 5,6 млн. грн. Борги з єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становлять 30,7 млн. грн.