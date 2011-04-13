До початку літніх перевезень модернізують ділянку Гребінка-Полтава

Харків. 13 квітня. УНІАН. На Південній залізниці тривають роботи з модернізації дільниці Гребінка - Полтава, яка входить до національного транспортного коридору Київ - Полтава - Красноград - Лозова - Донецьк.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-центрі Південної залізниці, зокрема, за дев`ять днів роботи спеціалістами колійного господарства модернізовано 5,2 км залізниці перегону Тарнавщина – блок-пост 190 км. Цю ділянку здано в експлуатацію 10 квітня.

Днями раніше модернізовано 4,8 км колії на перегоні блок-пост 167 – блок-пост 172.

Роботи з модернізації 7,7 км колії розпочалися на ділянці Гребінка-Боярський, а також тривають на 10,6 км ділянки Ромодан - Кибинці.

Завдяки модернізації створюється можливість для руху пасажирських поїздів зі швидкістю до 160 км/год.

Для цього також укладаються нові стрілочні переводи, для монтажу яких буде застосоване алюмінієво-термітне зварювання, що запобігає утворенню стиків. Для виконання таких масштабних колійних робіт були розроблені тривалі «вікна». Фахівці служби руху розробили тимчасовий графік руху поїздів, відхиливши насичений потік поїздів на інші ділянки, забезпечивши доставку вантажів і пасажирів у встановлені терміни до місця призначення і проведення модернізації без перерви.

Модернізацію колії дільниці Гребінка - Полтава буде закінчено до початку літніх перевезень.