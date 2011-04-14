Семиноженко: за 2 роки українці зможуть отримати електронні паспорти

Харків. 14 квітня. УНІАН. Вже через два роки українцям видадуть електронні паспорти.

Такий прогноз висловив голова Державного агентства з питань науки, інновацій і інформатизації України Володимир СЕМИНОЖЕНКО в ході програмі «На зв’язку з урядом» на Першому національному, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Проект щодо єдиної соціальної картки уже почав реалізовуватись в Україні. Мова йде про те, що кожен громадянин незабаром матиме електронний документ. Він дозволятиме вирішувати не лише питання щодо субсидій та пільг, а й реалізовувати інші важливі функції, наприклад, здійснення платежів. Я думаю, що у повному обсязі ця програма запрацює уже на протязі двох років. Соціальна картка буде виконувати роль повноцінного електронного паспорта», - повідомив В.СЕМИНОЖЕНКО.

«Можливо, уже за рік-півтора кожен громадянин України буде мати свій електронний підпис. Кожен зможе через свій мобільний телефон чи комп’ютер заплатити за будь-яку послугу чи отримати інформацію. Він матиме таку ж легітимність, як підпис, чи документ, затверджений у нотаріуса. Сьогодні, на жаль, така система ще не створена, але концептуально вона уже прийнята урядом як стратегія електронного урядування в Україні», - додав він.