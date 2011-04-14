Рік після Харківських угод – сьогодні поговорять про це

Харків. 14 квітня. УНІАН. Сьогодні у Харкові розпочинає роботу міжнародна конференція «Російсько-українські відносини - рік після Харківських угод».

Як повідомили кореспондента УНІАН у оргкомітеті форуму, протягом двох днів учасники конференції обговорюватимуть ситуацію, яка склалася у відносинах України та Росії після підписання у Харкові (квітень, 2010 рік) двосторонніх угод президентами Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Конференція організована за підтримки Посольства РФ в Україні Міжнародним агентством РІА «Новости», Інститутом країн СНД та Фондом Євгена Кушнарьова.

Серед учасників конференції з російського боку: депутат Держдуми РФ і директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН, колишній заступник Головнокомандувача ВМФ РФ і колишній командувач Чорноморським флотом РФ Ігор КАСАТОНОВ, генеральний директор Центру політичної кон`юнктури Сергій МІХЄЄВ, президент холдингу «Известия» Володимир МАМОНТОВ, головний редактор журналу «Політичний клас» Віктор ТРЕТЬЯКОВ.

Україну на форумі представлятимуть: директор «Агентства моделювання ситуацій» Віталій БАЛА, політолог, радник президента України Дмитро ВИДРІН, директор інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ, директор української філії інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ, керівник центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО, продюсер медіа-групи «Інтер», член правління громадської організації «День Хрещення Русі» Юрій МОЛЧАНОВ, керівник оборонно-промислових проектів Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Володимир КОПЧАК.

Початок конференції - о 11.00 у конференцзалі спорткомплексу «Металіст».