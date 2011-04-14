Харківські держслужбовці поїдуть на навчання в Сингапур

Харків. 14 квітня. УНІАН. Група держслужбовців з Харківської області поїде на навчання в Сингапур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні колегії Харківської облдержадміністрації губернатор Михайло ДОБКІН,

За його словами, вже сформовано групу чиновників обласного та міського рівня, які поїдуть до Сингапуру отримувати управлінські навички. Потребу професійного навчання за кордоном керівник області обґрунтував необхідністю підвищення кваліфікації харківських держлужбовців.

«У нас низький рівень кваліфікації керівників органів місцевої влади, місцевого самоврядування, і чим далі від обласного центру, тим нижче кваліфікація. Люди іноді навіть не розуміють своїх функціональних обов`язків», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, перша група молодих фахівців обладміністрації, обласної ради та харківської мерії виїде на тижневі навчання до Сингапуру в середині травня. Фахівці, які виїжджають на ці навчання, працюють у всіх напрямках життєдіяльності регіону - комунальному господарстві, соціальній сфері, економіці. «Якщо після їх повернення ми побачимо, що це для нас корисний досвід, ми будемо таку делегацію готувати кожен рік і будемо підключати райони та міста обласного значення», - зазначив М.ДОБКІН.

Крім того, губернатор звернувся до всіх керівників обласного рівня з пропозицією проводити для посадовців органів місцевого самоврядування навчання у своїх районах. «На керівні посади в органи місцевого самоврядування в села і селища іноді обирають людей, які ніколи не були чиновниками й не розуміють, який обсяг роботи їм доведеться робити. Їх треба навчити. Обласна рада проводить по своїй лінії такі навчання, і я прошу, щоб голови райдержадміністрацій підключилися до цієї роботи і організували навчання з питань ЖКГ, соціальної сфери, гуманітарних питань, аби дати людям первинні знання», - сказав М.ДОБКІН.