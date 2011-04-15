На Харківщині збільшено посіви гречки, буряка та бобових культур

Харків. 15 квітня. УНІАН. У Харківській області в 2011 році збільшені посівні площі під гречку, цукровий буряк та бобові культури.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

Зокрема, повідомив він, цього року посівні площі під гречку та цукровий буряк збільшені вдвічі.

За словами керівника, також збільшені площі під бобові культури, зокрема, сою і горох.

В.АЛЕКСЕЙЧУК відмітив, що в даний час тривають роботи з приведення структури полів у відповідність з нормативами ухвали Кабінету міністрів України «Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур в сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських регіонах».

Особливістю цього року заступник губернатора назвав необхідність провести великий комплекс польових робіт у стислі терміни.

«Необхідно буде досівати ранні зернові, починати сіяти соняшник і кукурудзу, приступати до роботи на овочевих полях - звичайно, буде велика накладка. Аграріям у стислі терміни потрібно буде провести величезний комплекс робіт», - зазначив В.АЛЕКСЕЙЧУК.