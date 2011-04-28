Південна залізниця на травневі свята призначила 7 додаткових потягів
08:40, 28 квітня 2011Харьків
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В тому числі два - на Київ
Харків. 28 квітня. УНІАН. На період травневих свят, з 29 квітня до 10 травня, Південна залізниця призначила 7 додаткових потягів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт «Південної залізниці».
Зокрема, введені два потяги сполученням Харків – Київ (відправлення 29 квітня), два потяги Харків – Сімферополь і по одному потягу сполученням Полтава – Кременчук – Київ, Харків – Севастополь та Харків – Донецьк.
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