Південна залізниця на травневі свята призначила 7 додаткових потягів

Харків. 28 квітня. УНІАН. На період травневих свят, з 29 квітня до 10 травня, Південна залізниця призначила 7 додаткових потягів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт «Південної залізниці».

Зокрема, введені два потяги сполученням Харків – Київ (відправлення 29 квітня), два потяги Харків – Сімферополь і по одному потягу сполученням Полтава – Кременчук – Київ, Харків – Севастополь та Харків – Донецьк.