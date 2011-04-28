Міліція порушила справу за фактом стрільби чиновника по рибалках

Харків. 28 квітня. УНІАН. Чугуївський райвідділ міліції порушив кримінальну справу за фактом стрільби чиновника по рибалках, які намагалися порибалити на його ставку в селищі Башкирівка Чугуївського району.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила керівник Центру зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА.

Вона зауважила, що справа порушена за ч. 2 ст. 196 ККУ (хуліганство).

Л.ВОЛКОВА підкреслила, що справу порушено «за фактом» інциденту.

Як повідомляв УНІАН,23 квітня член виконкому Чугуївської міської ради, приватний підприємець, власник ставка обстріляв із мисливського карабіну АКМС-МФ-1 двох чоловіків, які намагалися порибалити на його водоймі.