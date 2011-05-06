У Харківському регіоні урочисто привітають ветеранів ВВВ - Добкін

Харків. 6 травня. УНІАН. У Харківській області урочисто привітають ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував, виступаючи на обласному телебаченні, губернатор Михайло ДОБКІН.

За його словами, цього року в Харківському регіоні будуть вшановувати ветеранів ВВВ на дуже високому рівні. «У всіх районах Харківської області відбудуться урочисті заходи, присвячені Дню Великої Перемоги, в них візьме участь підростаюче покоління харків`ян. У всіх містах обласного значення відбудуться урочисті заходи, а в Харкові буде ще й парад», - сказав М.ДОБКІН.

За словами керівника області, нинішній парад буде одним з кращих парадів, які коли-небудь були в Харківському регіоні. «Він буде транслюватися в прямому ефірі на телеканалі «Перший національний», а це показник того, що наші заходи виходять на загальнонаціональний рівень», - сказав М.ДОБКІН.

