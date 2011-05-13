У Харкові чоловік милицею забив батька до смерті

Харків. 13 травня. УНІАН. У Харкові чоловік милицею забив свого батька насмерть.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, тіло 67-річного загиблого виявила його донька.

За висновками судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок тупої травми тулубу та травматичного шоку.

Протягом декількох годин оперативники сектора карного розшуку Дзержинського райвідділу міліції за підозрою у вбивстві пенсіонера затримали сина загиблого. Як пояснив 29-річний затриманий, він у стані алкогольного сп’яніння під час чергової сварки схопив батькові милиці та кілька разів ударив ними по тулубу.

З місця злочину вилучені милиці померлого, якими син завдав йому смертельні удари, та одяг з плямами бурого кольору.

За фактом слідчим відділом порушена кримінальна справа за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Підозрюваний утримується в слідчому ізоляторі.