Завтра у Харкові пройде свято «В сім’ї вольній, новій…»

Харків. 21 травня. УНІАН. 22 травня о 10.00 в рамках Всеукраїнського заходу, присвяченого пам`яті Тарасові Шевченку, на майдані біля пам’ятника поета у Харкові відбудеться Всеукраїнське літературно-мистецьке свято «В сім’ї вольній, новій…».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в цей день біля пам’ятника покладають квіти керівники обласної державної адміністрації, обласної та міської рад, представники громадських організацій.

У програмі свята візьмуть участь: заслужені артисти України Олена Шишкіна та Оксана Стеценко, солісти Харківського національного театру опери та балету ім. Лисенка Михайло Олійник та Сергій Замицький, Козацький хор та оркестрова група хору Харківського національного педагогічного університету ім. Сковороди, ансамбль народного танцю «Закаблуки» Харківського училища культури, дитяче тріо бандуристок «Маківки», бандурист, студент Харківського національного університету мистецтв ім. Котляревського Михайло Шокун.