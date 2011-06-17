Євро-2012 може погіршити економічну ситуацію в Україні і Польщі?

Харків. 17 червня. УНІАН. Організація і проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році в Україні та Польщі може привести до погіршення, а не до очікуваного покращення економічної ситуації у цих країнах.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор фундації бізнес-школи IESE (Іспанія) Хуан Хосе ТОРІБІО.

Експерт назвав спосіб фінансування Чемпіонату ключовою справою, яка визначить його вплив на українську та польську економіки після завершення першості.

«Коли ви організовуєте заходи такого типу, треба бути дуже обережним із видатками», - застеріг він.

Х.ТОРІБІО зазначив, що величезні економічні проблеми, які нині має Греція, виникли, зокрема, і через надмірні видатки на організацію 2004 року Літньої олімпіади. Той захід значною мірою фінансувався за рахунок кредитних коштів.

«Це було погано для економіки, бо створювало бюджетний дефіцит, який було пізніше дуже важко подолати», - сказав експерт.

Він також зазначив, що Греція та Іспанія, яка приймала олімпіаду 1992 року, збільшували видатки на організацію цих заходів більш ніж удвічі, порівняно із запланованим на початку кошторисом.

Експерт назвав добрими для економіки інвестиції у розвиток інфраструктури, зауваживши водночас, що не всі видатки на організацію світових спортивних заходів мають позитивний вплив на економічний розвиток держав.

«Такі заходи є виправданням для видатків, які часом необхідні для країни, але часом вони лише тішать пиху політиків», - сказав Х.ТОРІБІО.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, Україна планує витратити на організацію Євро-2012 близько 14 мільярдів доларів, що становить близько 40% доходів бюджету минулого року і 10% минулорічного ВВП.

Польща планує видатки на Євро-2012 на рівні близько 30 мільярдів доларів, що становить близько 30% доходів бюджету минулого року і 6% ВВП.

Греція витратила на організацію Літніх олімпійських ігор 2004 року, за офіційними і неофіційними даними, від 10 до 15 млрд. доларів.

У квітні цього року український уряд скоротив видатки на Євро-2012 на 25%.