У Харкові західних журналістів вразило не місто, а Ярославський

Харків. 19 червня. УНІАН. Західні журналісти, які оцінюють підготовку українських та польських міст до євро-2012 за результатами міжнародного прес-туру ONE YEAR TO GO, були вражені не містом, а інвестором підготовки міста до чемпіонату Олександром Ярославським.

Про це повідомляє газета «Дзеркало тижня. Україна» в номері від 18 червня.

Ще в автобусі монотонну розповідь гіда, в якій нудно оповідали про чергові трудові подвиги і промисловий потенціалі першої столиці, несподівано перервав чоловічий голос. Хтось англійською мовою з явно не оксфордською вимовою почав говорити живими словами на живі теми. З`ясувалося, що роль гіда взяв на себе О. Ярославський.

Це європейцям було зрозуміло куди більше, ніж іще одна офіційна презентація, яку провів мер Геннадій Кернес. І тому що О. Ярославський говорив без перекладача, і тому що на ньому не було строгого костюма чиновницького, і тому що вони отримали можливість почути відповіді на запитання безпосередньо від людини, яка не лише вкладає величезні гроші в підготовку, а й від людини, закоханої в футбол.

Словом, О. Ярославський ситуацію в Харкові витягнув на собі. Як результат — близько 15 позитивних публікацій про нього (а отже, про Харків і Україну) в знакових газетах Англії, Голландії, Франції, Іспанії, Італії, Польщі.

Оцінки ж, які отримав Харків у анкеті, такі: аеропорт — 4,4, стадіон — 4,4, дороги — 2,7, місто — 3,0, відпочинок — 2,7. Середній бал — 3,44. Щоправда, варто бути об`єктивним. У першій столиці група пробула лише кілька годин, проїхавши маршрутом: аеропорт — будівництво готелю — мерія — стадіон — тренувальна база ФК «Металіст» — аеропорт. Тому рівень готових готелів не оцінювали. А повноцінне дозвілля визначали на око. До того ж Харків на сьогодні — це ще й будмайданчик. Тільки на проспекті Гагаріна, який веде від аеропорту до стадіону, сьогодні роблять 11-смуговий рух.

На знімку: Олександр Ярославський спілкується з журналістами у Харкові.

Фото Kharkiv EURO