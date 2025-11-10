Майже вдвічі подешевшала за тиждень зелена цибуля, різко знизилися ціни на огірки та груші.

Гуртові ціни на більшість овочів в Україні знизилися в порівнянні з минулим понеділком. Це стосувалося, зокрема, капусти, моркви, помідорів та огірків. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Найбільше з популярних овочів втратили в ціні огірки. Зараз їх продають за 70-120 грн/кг, тоді як тижнем раніше – за 100-130 грн/кг. Сильно звузився діапазон цін в сторону зменшення на червоні томати – з 40-100 до 50-60 грн/кг.

Овочі борщового набору, такі як білокачанна капуста та морква, також подешевшали – з 9-11 до 7-10 грн/кг та з 9-12 до 8-11 грн/кг для моркви відповідно.

Крім білокачанної, здешевшала також цвітна капуста – з 30-35 до 25-30 грн/кг. Діапазон гуртових цін на картоплю трохи розширився – з 10-12 до 10-13 гривень за кілограм.

Ріпчата цибуля продовжила дешевшати. Зараз її продають по 6-9 грн/кг проти 7-9 грн/кг тижнем раніше. А от зелена цибуля істотно втратила в ціні. Тепер овоч продають по 80-100 грн/кг в порівнянні з минулими 145-160 грн/кг.

Серед тих овочів, вартість яких зросла за тиждень, кабачки та солодкий перець. Кабачки здорожчали з 55-65 до 65-75 грн/кг, а ціна на перець солодкий виросла з 60-95 до 90-120 грн/кг.

Ціни на фруктовий сегмент продуктів також переважно знижувалися. Помітніше всього здешевшала груша – з 40-110 до 30-75 грн/кг, а також слива – 30-45 до 25-40 грн/кг. Імпортні банани отримали привабливіший цінник у 52-58 грн/кг проти 60-65 грн/кг за тиждень до того.

Ціни на продукти в Україні – останні прогнози

Вартість овочів борщового набору ще досить тривалий час буде триматися на теперішньому, доволі невисокому, рівні. Про це УНІАН розповів експерт Тарас Баштанник, пояснивши таку тенденцію відсутністю в Україні необхідних потужностей для зберігання цих продуктів.

Загалом продуктова інфляція в листопаді має бути незначною, в межах 1,5%, незважаючи на використання бізнесом генераторів для уникнення блекаутів, повідомив УНІАН економіст Олег Пендзин. Водночас традиційного передріздвяного здорожчання харчів в цьому році уникнути не вдасться.

