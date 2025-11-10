Нікіта Шендеровський

Західні ракети мають переваги, однак Україна щоразу має просити дозволу на їхнє застосування у партнерів.

Наявні в України ракети власного та західного виробництва, а саме Storm Shadow, ATACMS, "Фламінго" та "Нептун" мають різні характеристики й доповнюють одне одну.

Таку думку висловив Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру в етері на Radio NV.

Що краще "Фламінго" чи "Томагавк"

"По дальності польоту "Фламінго" чітко вибивається з усіх, навіть порівняно з уявним "Томагавком". "Томагавк", ніхто нам його не дасть, але якби дали, то летів би він на 1700 км максимум і ніс БЧ 450 кг. Це і далеко, і багато. Але порівнюємо з "Фламінго", в якого 3 000 км і тонна БЧ. Може виникнути питання – прямо по всьому краще? Ні, не по всьому. "Томагавк" краще обходить протиповітряну оборону (ППО), він під це заточений", – сказав Дикий.

Відео дня

Чим "Нептун" відрізняється від Storm Shadow

Він додав, що схожа різниця між українськими ракетами "Нептун" та британськими Storm Shadow. Зокрема "Нептун" має більшу дальність польоту, але гірше проходить російську ППО. Також у цих ракет відрізняються платформи для запуску.

"Storm Shadow запускаються тільки з літаків, при тому з літаків, яких у нас дуже небагато. А обидва наші вироби – і "Нептун" і "Фламінго" наземного запуску, тобто з будь-якої точки висунулись, розгорнули пускову, запустили, поїхали", – додав Дикий.

Недоліки західних ракет

Водночас він зауважив, що ще одним недоліком західних ракет є те, що кожен їхній пуск треба погоджувати з партнерами. Тоді як ракети українського виробництва можна запускати у будь-який час по всіх бажаних цілях.

Реклама

"На таких прекрасних умовах нам допомагають наші союзники. Кожний конкретний удар далекобійною зброєю, особливо кожний удар по території Росії, ми мусимо погоджувати із союзниками. В цьому сенсі... це рівно те саме, як Росія поводиться з Білоруссю. Вони їм "Іскандери" дали, але кнопка лишилась у Москві. От схожа історія у нас з Вашингтоном, Лондоном та Парижем", – пояснив Дикий.

Ракети в Україні: важливі новини

Раніше видання Independent розкрило деталі виробництва українських ракет "Фламінго". Зокрема повідомляється, що крім технічних характеристик, важливою перевагою для України є те, що вона може використовувати її на власний розсуд.

Водночас посол України в США Ольга Стефанишина раніше заявила, що Київ веде "позитивні" перемовини з Вашингтоном щодо ракет Томагавк. Також вона зазначила, що розмови тривають і щодо інших типів американських ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: