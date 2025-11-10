Спостерігається зменшення механізованих штурмів, натомість зростає кількість малих піхотних груп.

Росіяни розглядають Костянтинівку як одну з пріоритетних цілей, ситуація на цьому напрямку залишається напруженою. Про це розповів командир безпілотних систем 28 ОМБР Сергій Ярий в ефірі Ранок.LIVE.

Він зазначив, що тактика ворога не зазнала змін – росіяни намагаються перерізати логістику українським силам.

"Це дзеркальна тактика і з нашої сторони. Ми теж не даємо противнику розвивати свій потенціал наступальний, і тим самим завдаємо ударів по їхній логістиці, і противник змушений всю логістику проводити в пішому порядку, чим ускладнюємо його наступальні спроможності", - зазначив він.

Він зазначив, що спостерігається зменшення механізованих штурмів, натомість зростає кількість малих піхотних груп, які "пробують по дві-три особи просуватися в погану погоду через передній край".

Як зазначив речник Генштабу Андрій Ковальов, у Мирнограді логістика ускладнена, але здійснюється, ЗСУ знищують ворога на підступах до міста. Інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів ЗСУ або оперативне оточення міста не відповідає дійсності.

Він також повідомив, що підрозділам, які обороняють місто, було доставлено необхідне озброєння та боєприпаси. Також було проведено ротацію особового складу та евакуацію поранених. Так само було проведено ротацію у Покровську.

