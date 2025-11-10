Росія вчергове атакувала українську енергетику: яка ситуація зі світлом

Росія вчергове атакувала українську енергосистему, що призвело до пошкодження енергооб’єктів у кількох областях, повідомляє Міненерго.
"Проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень внаслідок масованих ракетно-дронових атак", - зазначається у повідомленні.
В енергетичному відомстві нагадали, що 10 листопада у більшості регіонів України до кінця доби будуть почергово відключати світло. Промисловість та бізнес також до кінця доби мають обмежити споживання електроенергії до визначеного ліміту.
В "Укренерго" уточнили, що у більшості регіонів 10 листопада відключатимуть від 2 до 4 черг споживачів.
Диспетчери енергосистеми також нагадали, що ситуація може змінитись, а з нею і обсяг обмежень, та закликали стежити за актуальними графіками відключень на сторінці відповідного обленерго.
Атаки РФ на енергосистему України
З початку осені РФ активізувала атаки на українську енергосистему. В ніч на 30 жовтня ворог втретє з початку жовтня масовано атакував ракетами та дронами енергетичні об’єкти. В результаті ударів зафіксовані руйнування, є постраждалі, запроваджувалися екстрені відключення.
Минуло трохи більше тижня, і РФ знову вдарила дронами та ракетами по українській енергетиці. Внаслідок удару, зокрема, на одному з енергооб’єктів Одещини спалахнула пожежа.
Через наслідки атак РФ у більшості регіонів України запроваджено жорсткі графіки погодинних відключень.