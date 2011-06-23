На Харківщині планується видобуток сланцевого газу

Харків. 23 червня. УНІАН. У Харківській області планується розпочати розробку запасів сланцевого газу.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника головного управління паливно-енергетичного комплексу Василя БЕЗ`ЯЗИЧНОГО.

За його словами, створена при облдержадміністрації група проводить переговори з компанією «Shell», а для вивчення і дослідження обсягу покладів вибрано Ізюмський район.

«При Харківськй облдержадміністрації створена робоча група, до якої я вхожу. Нами було проведено вже декілька переговорів з представниками компанії «Shell». Зараз компанія «Shell» запросила документи, щоб взяти для вивчення та дослідження майданчик близько 84 квадратних кілометрів на території Ізюмського району Харківської області та частині Донецької області. Зараз йдуть узгодження», - сказав В.БЕЗ`ЯЗИЧНИЙ.

Також він зазначив, що попередні дослідження показують, що в цій місцевості є хороші запаси сланцевого газу. «Зараз називається цифра від 1,5 до 2 трильйонів кубічних метрів запасів сланцевого газу», - зазначив він.