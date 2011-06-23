«Свобода» прийшла поговорити з Кернесом про «останню сорочку»

Харків. 23 червня. УНІАН. У Харкові представники ВО «Свобода» пікетують міськраду з вимогою зниження тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 мітингувальників тримають національні прапори, символіку ВО «Свобода» і транспаранти з написами «Кернес! Оплати наше покращення життя вже сьогодні», «Тарифи ЖКГ від Партії регіонів – геноцид харківців», «Ви ще не віддали нам останню сорочку? Ми йдемо до вас! (Г. Кернес)».

Голова Харківської міського осередку ВО «Свобода» Олександр ГАВА наголосив, що сьогоднішня акція має на меті привернути увагу харків’ян до бездіяльності «народних депутатів», яких вони обрали.

«Ми знаємо, що від цієї влади й від цих депутатів ми нічого не доб’ємось, ми знаємо – скільки раз ми пікетували – вони не вийдуть сюди, вони не дослухаються, але ми хочемо, щоб народ зрозумів, що він вибрав чергових тушок, які будуть бігати з місця на місце, для яких головне – захист своїх інтересів», - сказав О.ГАВА.

Він наголосив, що влада черговий раз не виконала своїх обіцянок у частині не підвищення житлово-комунальних тарифів, і закликав харків’ян належним чином оцінити роботу своїх депутатів.