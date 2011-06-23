У Харкові сьогодні говоритимуть про інновації в АПК України

Харків. 23 червня. УНІАН. В Харківській облдержадміністрації розпочав роботу круглий стіл «Інноваційний розвиток агропромислового комплексу України».

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, захід відбувається за ініціативою Президента України та Кабінету міністрів України з метою впровадження в Україні інноваційних технологій, в тому числі в агропромисловому секторі економіки.

Круглий стіл організовано за підтримки Українського союзу промисловців і підприємців, спільно з Харківською облдержадміністрацією та Харківською облрадою за участю Асоціації «Інноваційна аграрно-промислова група».

В заході беруть участь президент Українського союзу промисловців і підприємців, Народний депутат України Анатолій Кінах, голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, заступники губернатора, голова Харківської облради Сергій Чернов, Харківський міський голова Геннадій Кернес, віце-президент Української спілки промисловців і підприємців Василь Крутов, представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, члени Міжнародної академії наук і інноваційної технології, голови райдержадміністрацій Харківської області, виробники сільськогосподарської продукції та науковці.

Планується, що в ході засідання учасники обговорять шляхи реалізації ефективної інноваційної агропромислової політики в Україні, перспективи інноваційного розвитку агропромислового комплексу України, можливості забезпечення АПК регіону інноваційною вітчизняною технікою, а також обговорять невідкладні заходи збереження і відтворення родючості ґрунтів в умовах північно-східної частини України.