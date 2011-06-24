Реконструкція старого терміналу аеропорту «Харків» триває за графіком
Здача запланована на 20 вересня
Харків. 24 червня. УНІАН. Реконструкція старого терміналу Міжнародного аеропорту «Харків», здача якого запланована на 20 вересня цього року, триває згідно з графіком і без відставань.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти Євро-2012 у Харкові.
На сьогоднішній день уже виконано близько 20% затвердженого обсягу робіт. Повністю завершений проектний етап, будівельники приступили до виконання фасадних та внутрішніх робіт. В цілому на об`єкті задіяно 45 робітників та 5 одиниць будівельної техніки. Як уже повідомлялося, будівля, споруджена у 50-х роках ХХ сторіччя, використовуватиметься як VIP-термінал, а в період проведення Євро-2012 нею користуватимуться пасажири із «сім`ї УЄФА».
За даними прес-служби, немає відставань від графіка і на будівельному майданчику тимчасового терміналу. Більше того, в компанії «Нью Системс АМ» (оператор аеропорту) стверджують, що термінал буде зданий в експлуатацію набагато раніше запланованих термінів (квітень 2012 року). Сьогодні тут виконано 65% затвердженого обсягу робіт. На об`єкті працюють 63 будівельники, а також 6 одиниць техніки. В даний час приватним інвестором в особі Олександра Ярославського роботи вже профінансовані на 39,7 млн. грн. (або на 95% запланованого обсягу).
На 66% готова нова злітно-посадкова смуга, будівництво якої має завершитися наприкінці цього року. Практично повністю готові всі перони. На будівництві ЗПС виконуються земляні роботи і укладання бетону. Початі роботи по будівництву магістральної стернової доріжки. В цілому загальний обсяг виконаних робіт з укладання покриттів становить: 2300 м без верхнього шару бетону М400, зокрема готових покриттів - 2000 м. На об`єкті задіяні 163 робітників та 107 одиниць техніки.
Довідкова УНАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи по футболу 2012 р. Реконструкція об’єкту проводиться у форматі приватно-державного партнерства. Модернізація аеровокзального комплексу (включаючи будівництво двох нових терміналів) і впорядкування прилеглої території здійснюється за рахунок інвестицій Олександра Ярославського і силами групи DCH. Реконструкція аеродромного комплексу, включаючи будівництво нової злітно-посадочної смуги, фінансується за рахунок коштів державного бюджету України.
Група компаній DCH - інтегроване об`єднання компаній, що має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр Ярославський, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012. Вклав в підготовку міста до турніру понад 250 млн. дол.