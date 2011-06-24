Реконструкція старого терміналу аеропорту «Харків» триває за графіком

Харків. 24 червня. УНІАН. Реконструкція старого терміналу Міжнародного аеропорту «Харків», здача якого запланована на 20 вересня цього року, триває згідно з графіком і без відставань.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти Євро-2012 у Харкові.

На сьогоднішній день уже виконано близько 20% затвердженого обсягу робіт. Повністю завершений проектний етап, будівельники приступили до виконання фасадних та внутрішніх робіт. В цілому на об`єкті задіяно 45 робітників та 5 одиниць будівельної техніки. Як уже повідомлялося, будівля, споруджена у 50-х роках ХХ сторіччя, використовуватиметься як VIP-термінал, а в період проведення Євро-2012 нею користуватимуться пасажири із «сім`ї УЄФА».

За даними прес-служби, немає відставань від графіка і на будівельному майданчику тимчасового терміналу. Більше того, в компанії «Нью Системс АМ» (оператор аеропорту) стверджують, що термінал буде зданий в експлуатацію набагато раніше запланованих термінів (квітень 2012 року). Сьогодні тут виконано 65% затвердженого обсягу робіт. На об`єкті працюють 63 будівельники, а також 6 одиниць техніки. В даний час приватним інвестором в особі Олександра Ярославського роботи вже профінансовані на 39,7 млн. грн. (або на 95% запланованого обсягу).

На 66% готова нова злітно-посадкова смуга, будівництво якої має завершитися наприкінці цього року. Практично повністю готові всі перони. На будівництві ЗПС виконуються земляні роботи і укладання бетону. Початі роботи по будівництву магістральної стернової доріжки. В цілому загальний обсяг виконаних робіт з укладання покриттів становить: 2300 м без верхнього шару бетону М400, зокрема готових покриттів - 2000 м. На об`єкті задіяні 163 робітників та 107 одиниць техніки.

Довідкова УНАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи по футболу 2012 р. Реконструкція об’єкту проводиться у форматі приватно-державного партнерства. Модернізація аеровокзального комплексу (включаючи будівництво двох нових терміналів) і впорядкування прилеглої території здійснюється за рахунок інвестицій Олександра Ярославського і силами групи DCH. Реконструкція аеродромного комплексу, включаючи будівництво нової злітно-посадочної смуги, фінансується за рахунок коштів державного бюджету України.