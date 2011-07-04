На Харківщині 1,2 тис. робітників працювали без належного оформлення

Харків. 4 липня. УНІАН. На Харківщині з початку року в ході перевірок приватних підприємств на дотримання вимог трудового законодавства податківці виявили та легалізували роботу 1176 найманих працівників, які здійснювали діяльність без оформлення трудових відносин.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації в Харківській області.

За результатами перевірок, до бюджетів усіх рівнів було донараховано понад 11 млн. грн. Крім цього, після виявлення порушень при виплаті зарплати додатково надійшло понад 1,2 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та штрафних санкцій.