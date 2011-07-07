Аваков викинув звернення до слідчого з другого поверху банку

Харків. 7 липня. УНІАН. Голова Харківської обласної організації ВО «Батьківщина», колишній голова Харківської ОДА Арсен АВАКОВ вимагає випустити людей із заблокованого спецпідрозділом «Беркут» приміщення, де розташовані структури, що належать йому.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення до слідчого, який керує слідчими діями, А.АВАКОВ передав журналістам, викинувши його з другого поверху заблокованого приміщення.

У зверненні А.АВАКОВ наголошує, що правоохоронці продовжують слідчі дії у неробочий час, без відповідного вмотивованого рішення прокуратури.

«Ваші дії грубо порушують права людей, що перебувають і працюють у будинку. Люди елементарно потребують харчування і відпочинку», - підкреслив А.АВАКОВ.

Він підкреслив, що діями правоохоронців зірвана робота громадської приймальні депутата облради і робота опозиційного видання «Главное», офіс якого розташований у заблокованому приміщенні.

«Ваші дії невмотивовано чинять перепони виконанню обов’язків працівниками преси. Зірвана здача в друк випуску тижневика «Главное». Прошу вас терміново зняти обмеження на свободу людей, котрі перебувають у будинку за адресою вул. Сумська, 88, і дати вмотивоване пояснення проведенню слідчих дій», - йдеться у зверненні А.АВАКОВА.

Слідчі дії в приміщенні структур, які належать А.АВАКОВУ, тривають уже понад 10 годин. При цьому озброєні працівники спецпідрозділу «Беркут» не впускають і не випускають нікого з будинку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 липня, у Харкові бійці спецпідрозділу «Беркут» заблокували вхід у приміщення, що належать структурам голови обласної організації ВО «Батьківщина», екс-голови Харківської облдержадміністрації А.АВАКОВА.

А.АВАКОВ заявив на персональному блозі на сайті «Української правди», що в приміщенні, «де розміщений мій офіс - офіс голови харківської «Батьківщини» і громадської приймальні «Батьківщини», - проходить обшук слідчими в супроводі, як мені здається, 15-20 бійців спецпідрозділів у повній амуніції і з автоматами. Привід – постанова суду щодо якихось фірм, які нібито займаються земельними махінаціями. У приміщенні заблоковані всі поверхи. Я не можу вийти з приміщення. Робота паралізована. Редакція газети порталу «Головне», що розташована на 4-му поверсі приміщення, - паралізована, там тотально проводиться обшук».

Коментуючи ситуацію, лідер парті «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО сказала журналістам, що обшук в офісі «Батьківщини» у Харкові ведеться з метою його ліквідації.