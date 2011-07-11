Харківська «Свобода» заявляє про побиття двох її активістів

Харків. 11 липня. УНІАН. 9 липня близько 13.00 у Харкові троє невідомих вчинили напад та жорстоко побили активістів міської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Геннадія ФАСТІВЦЯ та Сергія МИРГОРОДА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації Всеукраїнського об‘єднання «Свобода», інцидент стався на виході зі станції метро «Історичний музей» у бік Бурсацького узвозу, де «свободівці» на законних підставах поширювали партійну пресу. Г.ФАСТІВЦЯ, який отримав тяжкі травми, госпіталізовано до 4-ї міської лікарні невідкладної допомоги.

Постраждалі повідомили, що зловмисники напали раптово зі спини. Перед тим як втекти, вони пригрозили, що наступного разу вдадуться до фізичної ліквідації «свободівців».

«Примітно, що погрози пролунали українською мовою», - зазначає прес-служба партії.

Харківська «Свобода» розцінює інцидент у центрі міста як факт залякування активістів партії у зв‘язку з ініціюванням відставки міського голови Геннадія КЕРНЕСА.

У прес-службі нагадали, що на 19 липня заплановано збори громадян з метою розпочати процедуру міського референдуму з питання висловлення недовіри чинному меру Харкова. Приводом до акції є ігнорування міською владою рейдерського конфлікту навколо гуртожитку по вул. Гвардійців Широнінців, 41-б, кількасот мешканців якого весь час перебувають під загрозою залишитися без даху над головою.

ВО «Свобода» вимагає від начальника Головного управління МВС України в Харківській області Михайла МАРТИНОВА та прокурора Харківщини Геннадія ТЮРІНА негайно взяти справу про напад на «свободівців» на особистий контроль і розслідувати її за гарячими слідами.