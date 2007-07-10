Губернатор прогнозує зростання інвестицій у зв’язку з проведенням Євро-2012

Харків. 10 липня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вважає, що підготовка до Євро -2012 у Харкові позитивно вплине на інвестиційний клімат області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, на думку А.АВАКОВА, проведення у Харкові матчів чемпіонату Європи з футболу стане стимулом для покращання інфраструктури області та міста.

«Ми очікуємо, що проведення у Харкові Євро-2012 позитивно вплине на інвестиційний клімат області", - сказав А.АВАКОВ.

За словами губернатора, сьогодні на Харківщині активно ведеться робота з підготовки до проведення Євро-2012.

«Зокрема, ми будуємо великий комплекс «Металіст-Сіті», в центрі якого буде знаходитися реконструйований стадіон. Водночас на території 20 га в центрі міста буде створена паркова зона, споруджені тенісні корти, побудовані готелі», - сказав А.АВАКОВ.

Крім того, довкола Харкова будуть споруджені зони з невеликими готелями. А.АВАКОВ також зазначив, що на підготовку області до Євро-2012 будуть витрачатися і бюджетні кошти, і додаткові інвестиції.

Губернатор повідомив, що на будівництво спортивного комплексу буде залучено понад 200 млн. дол. інвестицій. Стільки ж інвестиційних коштів буде залучено на реконструкцію аеропорту.