Проведення у Харкові референдуму про відставку мера та розпуск міськради підтримує більше половини харків`ян – опитування

Київ. 10 липня. УНІАН. Проведення референдуму щодо дострокового припинення повноважень мера Харкова Михайла ДОБКІНА підтримує 51% харків`ян, і 54% жителів міста схвалюють проведення плебісциту щодо дострокового припинення повноважень Харківської міської ради.

Такі дані оприлюднив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор громадської організації «Соціополіс» Сергій ЛИТВИНОВ за результатами дослідження «Соціально-політична ситуація в Харкові та проблеми міста напередодні дострокових виборів Верховної Ради, призначених на 30 вересня».

«За проведення дострокових виборів мера й депутатів міськради частіше висловлювалися чоловіки, ніж жінки. Окрім цього, чим молодші респонденти, чим вище рівень їхньої освіти й рівень їхнього добробуту, тим вище віталася така перспектива», - сказав С.ЛИТВИНОВ.

При цьому, за його словами, проти дострокових виборів висловилися 42% прихильників Партії регіонів, 18% - важко відповісти. «Серед прихильників БЮТ супротивників дострокових виборів значно менше – 22%, при цьому 68% вітають такий розвиток подій і 10% не знають, як до цього ставитися. В цілому можна констатувати факт, що міська влада втрачає частину свого ж біло-блакитного електорату», - вважає соціолог.

С.ЛИТВИНОВ уточнив, що, на думку опитаних харків`ян, найвірогіднішими учасниками дострокових виборів мера стануть народний депутат ВР V скликання Олександр ФЕЛЬДМАН (57%) і діючий мер М.ДОБКІН (53%). «Але якщо керівництво Партії регіонів не вживе ніяких заходів для поліпшення ситуації в місті, то М.ДОБКІНУ буде дуже складно виграти боротьбу з О.ФЕЛЬДМАНОМ», - вважає він.

Харків`яни також назвали вірогідними учасниками дострокових виборів на посаду міського голови народного депутата Дмитра СВЯТАША (49%), колишнього мера Харкова Володимира ШУМІЛКІНА (44%), діючого секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА (33%) і лідера громадського руху «Харків`янин» Владислава ПРОТАСА (28%).

На думку соціолога, високий рівень підтримки проведення референдуму про дострокове припинення повноважень мера й міської ради пояснюється високим рівнем незадоволеності харків`ян соціально-економічною ситуацією в місті. Зокрема, 51% опитаних негативно оцінюють підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, 43% - публічні факти корупції серед міських чиновників, 36% - створення комунального підприємства «Житлокомсервіс», 25% - дії міської влади щодо передачі в управління іноземним фірмам харківських комунальних підприємств. 19% - конфлікт міської влади з «Концерном АВЕК» і групою «Target», 9% - ліквідацію торгових кіосків у центрі міста (сума відповідей перевищує 100%, оскільки респондентам було запропоновано вибрати декілька варіантів відповідей).

Дослідження «Соціально-політична ситуація в Харкові й проблеми міста напередодні дострокових виборів Верховної Ради, призначених на 30 вересня», проводила громадська організація «Соціополіс» на замовлення Агентства моделювання ситуацій. Дослідження проводилося в Харкові з 11 червня до 5 липня за участю 1590 респондентів віком 18 років і старше. Гранична статистична похибка репрезентативності не перевищує 2,2%.