У Кегичівці відкрився новий дитсадок

Харків. 6 вересня. УНІАН. Сьогодні в селищі Кегичівка відкрився новий дошкільний дитячий заклад.

Як повідомляє сайт Харківської обласної ради, новий дитсадок урочисто відкрили голова облради Сергій ЧЕРНОВ та голова обласної держадміністрації Михайло ДОБКІН.

У цьому закладі буде функціонувати 4 вікові групи, із них – 1 група раннього віку, яку відвідуватимуть 15 малюків, 3 – дошкільні, що розраховані на 60 дітей. Вікові групи ізольовані одна від іншої, мають окремий вхід у приміщення. Група раннього віку має ігрову, спальну та гігієнічну кімнати, роздягальню. Кожна окрема дошкільна група має суміщену ігрову і спальну кімнати, гігієнічну кімнату та роздягальню. Також у садку є музично-спортивна зала й окремі ігрові майданчики для кожної групи.

Навчально-виховний процес буде здійснюватися за державною Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Всього на відкриття дошкільного навчального закладу у 2010 та 2011 роках було виділено понад 2 млн. грн. з місцевого, обласного та державного бюджетів.

Під час урочистої церемонії відкриття дитсадка С.ЧЕРНОВ зазначив, що після 11-річної перерви в роботі дошкільного навчального закладу завдяки об`єднанню можливостей бюджетів усіх рівнів та небайдужим людям маленькі мешканці Кегичівки отримали змогу навчатися у надзвичайно затишній та комфортній обстановці.

Керівники області подарували дитячому садку пральну машину.

Оглянувши дитсадок, С.ЧЕРНОВ і М.ДОБКІН висловили переконання, що тепер на Харківщині з`явився ще один взірцево-показовий об`єкт дошкільної освіти.

Наразі на території Кегичівського району функціонує 8 дошкільних навчальних закладів, із них 7 – комунальної форми власності, 1 – приватної та 5 дошкільних різновікових груп у складі навчально-виховних комплексів.

Усього в районі 1208 дітей віком до 6 років. У дошкільних закладах виховується 607 дітей, що становить 60,2% від загальної кількості дітей дошкільного віку. 485 дітей перебувають у дошкільних навчальних закладах, 122 дітей – в дошкільних групах загальноосвітніх навчально-виховних комплексів.

У дошкільних навчальних закладах Кегичівського району працюють 29 педагогів.