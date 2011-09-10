Міноборони уточнює: в ХУПСі отруїлися 12 курсантів

Харків. 9 вересня. УНІАН. У Харківському національному університеті повітряних сил імені Кожедуба з підозрою на харчове отруєння до військового шпиталю госпіталізовано 12 курсантів.

Про це кореспондента УНІАН повідомив начальник санітарно-епідеміологічного управління Міністерства оборони України Олег ЖЕМЦОВ.

За його словами, курсанти військового вишу були госпіталізовані 8 вересня у другій половині дня з розладом шлунку. «Нових надходжень увечері та вночі не було», - підкреслив О.ЖЕМЦОВ.

Він зауважив, що спеціалісти Дзержинської районної в Харкові санстанції відібрали всі необхідні проби, й у понеділок будуть відомі результати бактеріологічного дослідження. На місці також працюють спеціалісти медичного департаменту Міністерства оборони України.

О.ЖЕМЦОВ зауважив, що, за попередніми даними, причиною отруєння курсантів стало виявлене в одному з водопровідних кранів перевищення концентрації аміаку, яке, у свою чергу, могло бути спричинене підтопленням підвалу їдальні каналізаційними стічними водами.

Раніше поінформоване джерело повідомило УНІАН, що у Харківському університеті Повітряних сил України отруїлися 29 курсантів.