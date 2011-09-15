Погода в четвер

Харків. 15 вересня. УНІАН. 16 вересня, за прогнозами синоптиків, в Україні утримається мінлива хмарність.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі. уночі у південних, східних та більшості центральних областей, а вдень в Криму, Приазов`ї та на Луганщині очікується невеликий короткочасний дощ, окремі грози. На решті території - без опадів.

Вітер протягом доби переважатиме західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 6-11°, вдень 16-21°; на решті території вночі 10-15°, в Криму та на узбережжі морів 15-20°, вдень 19-24°, на півдні до 28°.

У Києві та області опадів не передбачається. Температура по області вночі 6-11°, вдень 16-21°. По м. Києву температура вночі близько 10°, вдень 17-19°.