На Харківщині зібрано 30 тис. тонн гречки

Харків. 15 серпня. УНІАН. Аграрії Харківської області зібрали 30 тис. тонн гречки нового урожаю.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

За його словами, потреба області в гречці складає 5,6 тис. тонн. "Цього року ми заготовили п`ять річних запасів гречки", - зауважив замгубернатора.

В.АЛЕКСЕЙЧУК підкреслив, що в області в достатній кількості заготовлено просо, горох, овес і тверда пшениця. Також, за прогнозами, у поточному році урожай соняшнику перевищить 500 тис. тонн, для потреб жителів області планується виробити 134 тис. тонн цукрового піску.