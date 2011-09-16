На Харківщині зібрано 30 тис. тонн гречки
07:59, 16 вересня 2011Харьків
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Алексейчук: п`ять річних запасів
Харків. 15 серпня. УНІАН. Аграрії Харківської області зібрали 30 тис. тонн гречки нового урожаю.
Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.
За його словами, потреба області в гречці складає 5,6 тис. тонн. "Цього року ми заготовили п`ять річних запасів гречки", - зауважив замгубернатора.
В.АЛЕКСЕЙЧУК підкреслив, що в області в достатній кількості заготовлено просо, горох, овес і тверда пшениця. Також, за прогнозами, у поточному році урожай соняшнику перевищить 500 тис. тонн, для потреб жителів області планується виробити 134 тис. тонн цукрового піску.
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