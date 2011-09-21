Представники 3 телеканалів: у Харкові зачистили інформаційний простір

Харків. 21 вересня. УНІАН. Місцева влада Харкова проводить зачистку інформаційного простору шляхом відключення від ефіру незалежних телеканалів.

Про це директор телекомпанії АТН Олег ЮХТ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«На сьогодні телевізійний простір Харкова повністю зачищений - не лишилось жодного каналу чи навіть програми, які б могли донести щось друге, крім того, що розповсюджує прес-служба обладміністрації і міськради», - наголосив О.ЮХТ.

Він констатував, у Харкові нині відключені від ефіру всі три незалежні телеканали: АТН, ТРК «А/ТВК», ПрАТ ТРК «Фора».

За словами О.ЮХТА, офіційні причини відключення цих каналів від ефіру є різними - від проблем із санепідемстанцію до рішення провайдера розірвати угоду про надання послуг. Він висловив думку, що реально за всіма цими подіями стоять вищі посадові особи місцевих органів влади. За інформацією О.ЮХТА, від співробітництва з каналами також відмовились чотири оператора місцевих телекомунікаційних мереж, з якими ці ЗМІ готові були укласти відповідні угоди.

«Сьогодні в Харкові відпрацьовується нова технологія, за якої не відбираються ліцензії, не припиняється мовлення, але міська влада давить на всіх - як на комерційні структури, так і органи влади, від яких щось залежить у сфері мовлення, і виключають канали, які розповідають не тільки те, що хоче почути влада», - зазначив директор АТН.

За словами О.ЮХТА, колективи АТН, Фора, А/ТВК мають намір боротися за поновлення мовлення. Зокрема, вони направили звернення до правозахисних організацій, а також до суду і прокуратури.

Також, згідно з оприлюдненою на прес-конференції інформацією, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення планує наприкінці вересня провести перевірку, чи було порушено законодавство при відключенні від ефіру трьох харківських телеканалів: АТН, Фора, А/ТВК.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня харківський телеканал АТН звернувся з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою вплинути на владу Харкова, «яка знищує незалежні ЗМІ».

Як зазначається в листі, 22 липня 2011 року провайдер, який здійснював доставку телевізійного сигналу АТН на передавач, без пояснення причин в односторонньому порядку розірвав договір. 28 липня АТН подала документи в обласну СЕС на отримання санітарного паспорту для здійснення радіорелейної передачі сигналу, а вже 1 серпня в АТН прийшла перевірка міської СЕС на предмет наявності в АТН цього санітарного паспорта.

За результатами цієї перевірки головний санітарний лікар Харкова Ірина ЗУБКОВА винесла постанову про припинення роботи станції у зв’язку з відсутністю санітарного паспорта. Таким чином, телекомпанія позбавлена можливості мовити з 6 серпня.

Пізніше через різні підстави було також припинено мовлення телеканалів ТРК ”А/ТВК” і ТРК «Фора».

19 вересня журналісти АТН пікетували Харківську міську раду з вимогою припинити тиск на телеканал.

20 вересня харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС висловив переконання, що причина зникнення з ефіру трьох харківських телеканалів полягає в суперечці їхніх співвласників.